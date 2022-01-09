الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان الأمم المتحدة رعاية حوار بين الأطراف السودانية





وأكدت الأمانة العامة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحوار والوفاق بين الأطراف السودانية وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والامن والتنمية، والتزام منظمة التعاون الاسلامي بتسخير جميع امكانياتها لدعم الحوار في الفترة الانتقالية اتساقا مع قرارات القمة الاسلامية ومجلس وزراء الخارجية.





وعبر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن وقوف المنظمة إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وازدهاره.







رام الله - دنيا الوطنرحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الازمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.