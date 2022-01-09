وحدات القمع تقتحم قسم (8) في "مجدو" والأسيرات يعانين ظروفًا صعبة





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قسم (8) في سجن "مجدو"، فيما تواجه الأسيرات في سجن "الدامون"ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة جدا.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (8) في سجن مجدو، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة.وذكرت الهيئة، أن وحدات القمع من "الدرور" و"اليماز" اقتحمت فجرا قسم (8) في سجن "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية، شملت تخريب ممتلكات الأسرى وحاجياتهم.وفي ذات السياق، أشارت الهيئة إلى إن 33 أسيرة ما زلن يواجهن في سجن "الدامون" ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة جدا، ويتعرضن منذ لحظة اعتقالهن إلى الضرب والإهانة والشتم، وتمارس بحقهن كافة أنواع التضييق النفسي والجسدي.ولفتت إلى أن إدارة السجن تمارس بحقهن أبشع أنواع التضييق، من خلال عزلهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، والشبح والتخويف، دون مراعاة لظروفهن.وأضافت" إن هناك عددا من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة للغاية، أبرزهن: حالة الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء الجعابيص (36 عاما)، التي تعاني من ألم الجروح والحروق بنسبة 60%، حينما انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في مركبتها قرب حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار".وشهدت سجون الاحتلال الشهر الماضي توترًا داخل سجون الاحتلال وخطوات تصعيدية على إثر التنكيل بالأسيرات.