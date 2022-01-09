الصحة الفلسطينية تصدر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 41، طوباس 14، طولكرم 17، رام الله والبيرة 84، نابلس 35، الخليل 33، ضواحي القدس 3، جنين 17، قلقيلية 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 14، طوباس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 33، نابلس 15، الخليل 26، ضواحي القدس 6، جنين 8، قلقيلية 0، سلفيت 6، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75".وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات وفاة في جنين، حالة في طوباس وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105 مرضى، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.