الداخلية بغزة: أحد الموقوفين اعترف بتورطه باغتيال فادي البطش بتكليف من الموساد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تفاصيل حول قضية اغتيال الشهيد فادي البطش في مالزيا بتاريخ 21 نيسان/ أبريل عام 2018.وقالت الوزارة في تصريح لها: "في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا في عام 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي، تشري اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش".وأشارت الوزارة، إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات في القضية.