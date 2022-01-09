هيئة الاسرى: الاحتلال يفكر برفع الأجهزة عن الأسير أبو حميد.. الساعات المقبلة حاسمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن تدهوراً جديداً وملحوظاً طرأ على صحة الأسير ناصر أبو حميد، لافتا إلى أن إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله الى مستشفى آخر.وأشارت الهيئة في تصريحات لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال يفكر برفع الأجهزة الطبية عن الأسير أبو حميد، بدعوى أنه يمر بحالة ميؤوس منها.وفي السياق، أوضحت الهيئة، أن الساعات المقبلة قد تكون الأخيرة للأسير أبو حميد، مشددة على ضرورة وقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.