هيئة الأسرى: 33 أسيرة يتشبثن بحياة من العدم في سجن الدامون





فتسبب الانفجار باشتعال النيران في سيارتها، وفي إثر ذلك، أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، أتت على أكثر من 60% من جسدها ووجهها، وهو ما أفقدها عدداً من أصابع يديها وأصابها بتشوهات كبيرة في جسدها، وأضرار تسببت بتغيير ملامحها كلياً، وهي بحاجة إلى رعاية صحية ومزيد من العمليات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.



وفيما يلي قائمة بأسماء الأسيرات المحتجزات حالياً في معتقل "الدامون" :



1. شاتيلا أبو عيادة



2. شذى أبو فنونة



3. منى قعدان



4. رحمة الأسد



5. تسنيم الأسد



6. شروق البدن



7. فيروز البو



8. عبيدة الحروب 5



9. ايمان الأعور



10. عائشة الأفغاني



11. ياسمين جابر



12. اسراء جعابيص



13. عطاف جرادات



14. رانية ظاهر



15. روان أبو مطر



16. شروق دويات



17. اسلام زايد



18. ختام خطيب



19. والأسية القاصر

نفوذ حماد



20. فدوى حمادة



21. اماني الحشيم



22. ميسون موسى



23. سعدية مطر



24. مي مصاروة



25. نهاية صوان



26. ملك سلمان



27. ربى عاصي



28. نوال فتيحة



29. نورهان عواد



30. فاطمة عليان



31. مريم صوافطة



32. عبير الرحبي



33. خوانا رشماوي





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن الأسيرات الفلسطينيات يقبعن في سجن "الدامون"، والذي أُنشأ في العهدالبريطاني كمستودع للتبغ، وبالتالي فأن المعتقل يفتقر لأدنى مقومات الحياة ولا يصلح للعيش الآدمي.وأوضحت الهيئة بأن عدد الأسيرات بلغ حاليا 33 أسيرة من بينهن 13 أسيرة أم، وأسيرة قاصر وواحدة محكومة بالسجن الإداري.وأضافت بأن هناك عدد من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة للغاية، أبرزهن: حالة الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 36عاماً، والمعتقلة بتاريخ 11 تشرين الأول أكتوبر 2015، وحُكم عليها بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً بتهمة أُلصقت بها، وذلك حين انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في سيارتها بالقرب من حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها بذريعة اقترابها من الحاجز واتهامها بمحاولة تنفيذ عملية دهس.