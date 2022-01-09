النقل والمواصلات: استمرار حملة التخفيض لترخيص المركبات للشهر الثالث على التوالي
أكد خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، استمرار حملة التخفيض لترخيص المركبات للشهر الثالث على التوالي، في إطار جهود وزارة النقل والمواصلات وخطتها لتحسين الواقع المروري في قطاع غزة.
وأوضح الزيان في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، أن قرار التخفيض سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري، ويكون بذلك قد أتم مدة ثلاثة أشهر المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر 2021.
وتوجه الزيان بالشكر لكل أصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتوفيق أوضاعها القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين.
كما أكد أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون، لذلك ندعو السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.
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