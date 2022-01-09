النقل والمواصلات: استمرار حملة التخفيض لترخيص المركبات للشهر الثالث على التوالي

وتوجه الزيان بالشكر لكل أصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتوفيق أوضاعها القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين.





كما أكد أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون، لذلك ندعو السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.



وأوضح الزيان في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، أن قرار التخفيض سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري، ويكون بذلك قد أتم مدة ثلاثة أشهر المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر 2021.