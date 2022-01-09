روسيا تؤكد حصول تقدم في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي



وقال أوليانوف في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن المحادثات تتحرك قدماً بشكل تدريجي"، وذلك انطلاقاً من اتصالاته مع نظرائه الذين أكد أنهم يشاركونه هذا التقييم.



وأشار إلى أن كل المشاركين في مفاوضات النووي الإيراني يعترفون بحدوث تقدم في ملفي رفع العقوبات الأميركية على إيران واستعادة الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه لا بد من جهود إضافية متواصلة لتحقيق هذا الهدف.



وفي 27 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، والتي تشهد حالياً تقدم في العديد من الملفات.





رام الله - دنيا الوطنأكد ميخاييل أوليانوف، المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الأحد، أن المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي، تسير بشكل إيجابي وعملي.