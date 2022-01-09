رامي أبو كرش: الأجهزة الأمنية برام الله قطعت راتبي

أكد رامي أبو كرش، المتحدث الرسمي باسم موظفي تفريغات 2005، اليوم الأحد، أن آخر الوعودات بشأن إنهاء ملف موظفي تفريغات 2005 سيكون في شهر شباط/ فبراير المقبل.



وقال أبو كرش في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إننا ننتظر تنفيذ هذا الوعد الذي تم الاتفاق عليه من قبل وفد حركة (فتح) الذي زار رام الله في الفترة الأخيرة، وذلك بأن يتم اعتمادهم كموظفيين رسميين، لإنهاء هذا الملف بشكل عادل وقانوني".



وأضاف: "تم قطع راتبي في هذا الشهر من قبل الأجهزة الأمنية، دون أي أسباب لذلك، فقط لأنني أطالب بحقوق تفريغات عام 2005"، مشيراً إلى أنه متمسك بهذه الحقوق على أن تكون بشكل عادل وقانوني.



وتابع المتحدث الرسمي باسم موظفي تفريغات 2005: "أنهم قاموا بقطع الطريق لهذا الحل، وذلك بقطع راتبي لهذا الشهر، ويبدو أن الحكومة والأجهزة الأمنية لا تريد أن تنحل هذه القضية، وهي رسالة لمن يتحدث بصوت الحق في قطاع غزة، ولكل من ينادي بحقهوهم".



وأشار أبو كرش إلى أنه "سيتم التوجه إلى محكمة العدل العليا، لتكون الفيصل بيننا وبين الحكومة الفلسطينية، وذلك بأننا موظفيين رسميين بحسب قانون رقم (8) لقوى الأمن".





خاص دنيا الوطن - آية الملاحي