السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السوداينة، أن قوات الأمن، أغلقت اليوم الأحد، عدداً من الطرق والجسور بالعاصمة الخرطوم، وذلك قبيل انطلاق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.وأكدت السلطات السوداينة أنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر، مع الإبقاء على جسور القوات المسلحة والإنقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.وفي وقت سابق، دعا تجمع المهنيين إلى مواكب احتجاجية، اليوم، تتجه للقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، من أجل المطالبة بالحكم المدني الكامل.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، والمطالبة بالحكم المدني.وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وفي أعقاب ذلك، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في تموز/يوليو 2023، لكن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.