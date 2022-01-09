عربي

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السوداينة، أن قوات الأمن، أغلقت اليوم الأحد، عدداً من الطرق والجسور بالعاصمة الخرطوم، وذلك قبيل انطلاق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.

وأكدت السلطات السوداينة أنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر، مع الإبقاء على جسور القوات المسلحة والإنقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.

وفي وقت سابق، دعا تجمع المهنيين إلى مواكب احتجاجية، اليوم، تتجه للقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، من أجل المطالبة بالحكم المدني الكامل.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، والمطالبة بالحكم المدني.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي أعقاب ذلك، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في تموز/يوليو 2023، لكن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

أخبار ذات صلة

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين لحماية حدود الدولة

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين لحماية حدود الدولة

السعودية تعلن موعد بدء حملة تطعيم الأطفال ضد (كورونا)

السعودية تعلن موعد بدء حملة تطعيم الأطفال ضد (كورونا)

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و830 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و830 إصابة جديدة بـ(كورونا)

تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة

ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان مقدسيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان مقدسيين

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان &#34;سيدني&#34;

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان "سيدني"

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

مركز فلسطين: 178 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات خلال العام الماضي

مركز فلسطين: 178 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات خلال العام الماضي

منوعات

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

عربي

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان