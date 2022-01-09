الصحة الإسرائيلية تدرس استمرار عمل الأطباء المصابين بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، تدرس تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية السماح للأطباء والممرضات الذين ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) بمواصلة عملهم كالمعتاد، إذا لم يشعروا بأعراض المرض.وتأتي هذه الخطوة على خلفية المخاوف الكبيرة من دخول العديد من الطواقم الطبية إلى العزل وهذا سيزيد من العبء الموجود في المستشفيات على أي حال.وبحسب الصحيفة، تتنبأ وزارة الصحة بأن آلاف العاملين في النظام الصحي قد يكونون في العزل بسبب الإصابة، وبالتالي يحاولون إيجاد طرق للتعامل مع هذا الوضع.وأوضحت أنه يوجد في بعض المستشفيات بالفعل عشرات العاملين في الصحة الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس وتستمر أعداد المصابين في الارتفاع.ونوهت أن الموظفين الذين لم يصابوا بالعدوى ولكن تعرضوا فقط للفحص بعد مخالطتهم مصابين ودخلوا في عزلة.وبحسب المعطيات، فإنه بنهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل 200 إصابة تم التحقق منهم في مركز شيبا تل هشومير الطبي، وفي إيخيلوف 126، في بيلينسون 78، هداسا 74، شعاري تسيديك 69، في مستشفى مئير 64، رامبام 50، كابلان 36، أساف هاروف 29، وولفسون ونهاريا 25، بني تسيون 22، برزيلاي 16، بوريا 13 إصابة.