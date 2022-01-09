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لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي برئاسة النائب عاطف عدوان، لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية محمود المدهون، بحضور أعضاء اللجنة النواب سالم سلامة، ويحيى شامية.

ورحب النائب عدوان بالحضور، مؤكداً أن اللجنة تعمل على التأكيد على الثوابت الأساسية للقضية اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وتناول هذه القضية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية والوطنية للحفاظ على الثوابت.

واستعرض المدهون جهود وزارة الخارجية في التواصل مع جميع الجهات المحلية والدولية والإقليمية والقنصليات والسفارات المختلفة، لتسهيل خدمات المواطنين، وحل قضاياهم المختلفة من اصدار الفيزا والرخص الدولية وغيرها.

وأشار المدهون إلى أن وزارة الخارجية هي بمثابة صمام الأمان للسلم الأهلي بالتعاون مع الجهات القنصلية المختلفة، لافتاً إلى أنهم على تواصل دائم مع الجاليات الفلسطينية في الخارج لحل قضاياهم.

في سياق منفصل، عقدت لجنة شؤون اللاجئين اجتماعاً دورياً لإقرار الخطة السنوية للجنة، وآلية عملها خلال الفترة المقبلة.

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