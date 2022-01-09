وزير الداخلية الكازاخستاني يعلن حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في البلاد

ييرلان تورغومباييف

رام الله - دنيا الوطنأكدوزير الداخلية الكازاخستاني، اليوم الأحد، أنه خلال أعمال الشغب، نهب اللصوص ومثيرو الشغب أكثر من 100 منشأة تجارية وبنكاً كبيراً، وبلغ الضرر الأولي أكثر من 200 مليون دولار.وقال الوزير: "في البلاد ككل، خلال أعمال الشغب، تعرضت أكثر من 400 مركبة للتلف والتدمير، وكذلك 346 هيئة للشؤون الداخلية، نهب اللصوص أكثر من 100 منشأة تجارية ومصرفية كبيرة، وبلغ الضرر الأولي أكثر من 87 مليار (أكثر من 200 مليون دولار)".ولفت الوزير إلى أن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار العشوائي في شوارع المدينة مما أدى إلى مقتل ضباط الشرطة والعسكريين والمواطنين العاديين.وأشار إلى أنه تم فتح 125 تحقيقاً حول جميع وقائع استخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين، وأعمال الشغب، والقتل، فضلاً عن السرقات وعمليات النهب.من جهتها قالت الغرفة الوطنية للتجارة ولرجال الأعمال في كازاخستان: "إن إجمالي الأضرار التي لحقت بسلاسل البيع بالتجزئة في كازاخستان نتيجة لأعمال الشغب وأعمال النهب بلغ أكثر من 92.3 مليار ما يقارب (212 مليون دولار)".وبدأت الحياة الطبيعية بالعودة تدريجياً إلى المرافق العامة في المدينة إذ تستأنف محلات السوبر ماركت في مدينة ألما آتا الكازاخستانية العمل وفقاً لجدول زمني مخفض، وقد تم اتخاذ تدابير لضمان السلامة.ومن المقرر في 10 كانون الثاني/ يناير، استئناف عمل جميع مؤسسات الإنتاج في المدينة تدريجياً، وخاصة صناعة المواد الغذائية.