عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

ودعا الشيخ رائد صلاح، أمس السبت، إلى تشكيل هيئة تنسيقية تجمع كل المؤسسات الداعمة لحرية مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك سعيا لتكامل جهودها.

وتتوسّع أطماع المستوطنين ومن ورائهم مؤسسات الاحتلال الرسمية يومًا بعد آخر في المسجد الأقصى المبارك بهدف تحويله إلى مكان مقدس مزعوم لهم، وليس آخرها عبر قرار إدراجه ضمن الرحلات المدرسية لليهود.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية
مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخارجية: أعلى درجات التنسيق مع الأردن لمتابعة إجراءات الاحتلال ضد الأقصى إقليمياً ودولياً

الخارجية: أعلى درجات التنسيق مع الأردن لمتابعة إجراءات الاحتلال ضد الأقصى إقليمياً ودولياً

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان &#34;سيدني&#34;

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان "سيدني"

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

تأجيل جلسة المجلس المركزي الفلسطيني

تأجيل جلسة المجلس المركزي الفلسطيني

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: أعلى درجات التنسيق مع الأردن لمتابعة إجراءات الاحتلال ضد الأقصى إقليمياً ودولياً

الخارجية: أعلى درجات التنسيق مع الأردن لمتابعة إجراءات الاحتلال ضد الأقصى إقليمياً ودولياً

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد لقاءً مع مدير عام وزارة الخارجية

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان &#34;سيدني&#34;

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان "سيدني"

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يصادر تسجيلات كاميرات المراقبة شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

لليوم التاسع.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

مركز فلسطين: 178 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات خلال العام الماضي

مركز فلسطين: 178 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات خلال العام الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

إلهام شاهين تحسم الجدل حول صلاتها بدون حجاب.. وتشتم المصور

إلهام شاهين تحسم الجدل حول صلاتها بدون حجاب.. وتشتم المصور

عربي

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين لحماية حدود الدولة

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين لحماية حدود الدولة

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و830 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و830 إصابة جديدة بـ(كورونا)