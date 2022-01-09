تأجيل جلسة المجلس المركزي الفلسطيني

واصل أبو يوسف

كانون الثاني/

رام الله - دنيا الوطنقالعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن جلسة المجلس المركزي كانت مقررة في 20 من الشهر الجاري ولكن جرى تأجيلها بسبب التزامات للرئيس محمود عباس بالسفر للخارج.وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "لم يتم تحديد موعد آخر بعد، وخلال الأيام القادمة سيتم تحديد الموعد الجديد"، مؤكداً على أن هذا المجلس هو استحقاق وطني هام لابد من انعقاده.وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله فييناير المقبل.وحدد الزعنون الفترة ما بين 20 - 23 يناير، موعداً للانعقاد، وفق بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة عمان في حينه.