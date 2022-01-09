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إثر عاصفة ثلجية.. مصرع العشرات بينهم أطفال في باكستان

إثر عاصفة ثلجية.. مصرع العشرات بينهم أطفال في باكستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات الباكستانية، أمس السبت، عن مصرع  نحو 21 شخصاً على الأقل داخل سياراتهم، بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية على بعد 70 كلم شمال شرق العاصمة إسلام آباد. 

وقالت السلطات: "إنه توفي ما لا يقل عن 21 شخصاً بينهم أطفال في باكستان، بعدما علقوا في زحمة سير خانقة تسبب بها اندفاع عشرات آلاف الزوار نحو مدينة شهدت تساقطاً كثيفاً للثلوج".

بدوره، أفاد فؤاد شودهري وزير الإعلام، بأن البلاد شهدت خلال الـ 48 ساعة تساقط قياسي للثلوج، حيث لم تتعرض له المنطقة خلال عقود، وفق (فرانس24).

من جانبه، أعرب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني عن "صدمته وغضبه"، كما أمر بفتح تحقيق في الحادث.

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