الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون



وأكد الملك خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توطيدها وتعزيز الشراكة بينهما، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في العديد من القطاعات، وفق (بترا).



وتضمن اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على (الإرهاب) وفق نهج شمولي.



وحضر اللقاء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف أحمد الحنيطي.







رام الله - دنيا الوطنرحب الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، بوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، وجاء ذلك لبحث سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في المجالات الدفاعية.