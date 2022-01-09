قمة ثنائية مرتقبة بين الرئيس عباس والرئيس المصري لبحث القضايا الثنائية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مدينة شرم الشيخ في مصر للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "ننتظر عقد لقاء قمة ثنائية بين الرئيس عباس والرئيس المصري لبحث كافة القضايا الثنائية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".