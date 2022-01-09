واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

رام الله - دنيا الوطنأعربت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، عن ترحيبها بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية، وذلك لحل الأزمة في البلاد، مشيرةً إلى استعدادها لتقديم المساعدة في حل الأزمة السودانية .وقالت الخارجية الأمريكية: "إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.وأمس السبت، أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، في وقت رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك بهذه المبادرة.