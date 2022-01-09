الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في بيت لحم والقدس





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين في بيت لحم والقدس المحتلة.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عامر خالد طقاطقة (17 عاما)، والشاب علاء محمد طقاطقة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة بيت فجار.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر زيداني (26 عاما) من منطقة باب المغاربة أثناء عودته من مكان عمله.وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أعلنت اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم إحراقهم مركبة أحد المستوطنين في حي الشيخ جراح الليلة الماضية.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة، وداهمت منزل المواطن فالح عوايص بعد العبث في محتوياته وتخريبه.واقتحمت آليات الاحتلال، مخيم "عقبة جب" بأريحا؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال.واندلعت مواجهات، الليلة الماضية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، استهدف خلالها الشبان قوات الاحتلالبالزجاجات الحارقة، كما أطلق مقاومون النار صوب حاجز للاحتلال في جنين وبؤرة استيطانية في بيتا.ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي (34017) انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس المحتلة خلال عام 2021 الماضي.ووثق التقرير استشهاد (94) مواطنًا، وإصابة (11092) آخرين، واعتقال (5286) مواطنًا.وبلغت اعتداءات المستوطنين (1032) اعتداء، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (2502) اعتداء، وفق التقرير ذاته.