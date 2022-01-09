الشخرة: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 291 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.وأهاب الشخرة في تصريح مقتضب، أبرزته وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، المواطنين، بالتوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات، لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية ولبس الكمامات.