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عالمياً.. أكثر من 305 مليون إصابة بـ(كورونا)

عالمياً.. أكثر من 305 مليون إصابة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم إلى 305 ملايين وألف و300 حالة، وفق ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الأحد: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و484 ألفا و251 وفاة".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 59.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات،  فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ837 ألفا و262 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و654 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 483 ألفا و463 وفاة.

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