

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات على زيادة أسعار الغاز، تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا.



وأعلنت الحكومة الكازاخستانية استقالتها، الأربعاء الماضي، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال قوة لحفظ السلام الجماعي إلى كازاخستان، "تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات بسبب إلى ارتفاع أسعار الغاز".



بدورها، دعت الولايات المتّحدة، الأربعاء الماضي، السلطات في كازاخستان إلى ضبط النفس، معربة عن أملها في أن تجري التظاهرات بطريقة سلمية في الجمهورية السوفيتية السابقة، التي أعلنت حالة الطوارئ على كامل أراضيها.



كما نددت واشنطن، "بالادّعاءات المجنونة من جانب روسيا بشأن المسؤولية المفترضة للولايات المتحدة في أعمال الشغب، التي تهزّ كازاخستان"، مؤكّدة أنّ "هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق وتفضح استراتيجية التضليل الروسية".



من جهتها، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار، معربة عن قلقها بشأن تطورات الأحداث.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان ، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مبينة أنه تم اعتقال حوالي 300 شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود.وقال ييرلان تورغومباييف، وزير الداخلية الكازاخستاني، إنه: "تم اعتقال حوالي 300 شخص أثناء عمحاولتهم عبور حدود البلاد، وببحوزتهم أسلحة نارية وأشياء مسروقة ومبالغ كبيرة من المال بالعملات المحلية والأجنبية".