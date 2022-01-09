السعودية تعلن موعد بدء حملة تطعيم الأطفال ضد (كورونا)







رام الله - دنيا الوطنكشف محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، ، أمس السبت، عن بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس (كورونا) خلال الأيام المقبلة.وقال العبد العالي: "إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال"، مشيراً إلى أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية، وتم اعتمادها طبياً، وفق (الإخبارية) السعودية.وأضاف: "تعافي 793 حالة من فيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية".وتابع المتحدث "المملكة تشهد حالة من الانخفاض الكبير في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بكورونا، وذلك على خلفية إعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية".ولفت إلى أن التحكم في الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) في المملكة مشروط بأمرين، وهما قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة التنشيطية.