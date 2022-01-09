بلدية غزة تشارك بإخماد حريق اندلع بأحد المنازل بمخيم الشاطئ غرب غزة













رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، أن طواقم لجنة الطوارئ الخاصة بها، صباح اليوم الأحد، أن طواقم لجنة الطوارئ التابعة لها، شاركت في اخماد حريق هائل اندلع في أحد منازل المواطنين ومخازن للكنب والإسفنج بمخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.وأشارت بلدية غزة في تصريح نشر على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى ان آليات البلدية زودت فرق جهاز الدفاع المدني بالمياه اللازمة لإخماد النيران المشتعلة في المكان، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المنازل المجاورة.