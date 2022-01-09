دولي

رئيس تركمانستان يطلب حلولاً لإطفاء نار "بوابة جهنم" المشتعلة منذ نصف قرن

رئيس تركمانستان يطلب حلولاً لإطفاء نار "بوابة جهنم" المشتعلة منذ نصف قرن
"بوابة الجحيم" في تركمانستان
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، بإيجاد طريقة لإطفاء ما يعرف بـ "بوابة الجحيم"، وهي حفرة كبيرة تشتعل باستمرار منذ حوالي نصف قرن في صحراء كاراكوم نتيجة تسرب للغاز المسال.

ووجه الرئيس التركمانستاني أثناء اجتماع حكومي، طلباً لشاخيم أبراخمانوف نائب رئيس الوزراء، المسؤول عن مجمع النفط والغاز بالعمل على إطفاء النيران المشتعلة في هذه الحفرة.

وأشار محمدوف إلى أن هذا الوضع له تأثير سيء على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون في الجوار.

ويذكر، أن هذه الحفرة عبارة عن منخفض يبلغ قطره حوالي 60 متراً وعمقه 20 متراً، تتصاعد النيران.

وظهرت هذه الحفرة المشتعلة عام 1971، عندما تم حفر بئر في هذا المكان بحثاً عن الغاز الطبيعي وحدث انهيار أرضي، فقرر علماء الجيولوجيا إشعال النار في الغاز الخارج من الحفرة، على أمل أن يحترق في غضون أيام قليلة ويمنعون بالتالي تسربه.

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