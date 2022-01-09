شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة

طالع تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وفي ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار ، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة  يكون الجو باردا إلى شديد البرودة ليلا ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/01/ 10 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2022/01/ 11 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/01/ 12 يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

      درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-6 12-6 14-8 بيت لحم 16-6 12-6 14-8
رام الله والبيرة 15-5 11-5 13-7 طولكرم 21-10 17-10 19-12
نابلس 17-7 13-7 15-9 قلقيلية 21-10 17-10 19-12
جنين 21-7 16-7 18-9 سلفيت 16-6 12-6 14-8
طوباس 22-8 17-8 19-10 روابي 17-7 13-7 15-9
الخليل 15-5 11-5 13-7 غزه 20-11 18-11 20-13
أريحا 24-12 20-12 22-13 خانيونس 20-11 18-11 20-13
الأغوار الشمالية 22-10 18-11 21-11 رفح 21-10 19-10 21-12

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