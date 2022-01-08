شؤون فلسطينية

الشيخ رائد صلاح يدعو لتشكيل هيئة تنسق جهود المؤسسات الداعمة للقدس والأقصى

الشيخ رائد صلاح يدعو لتشكيل هيئة تنسق جهود المؤسسات الداعمة للقدس والأقصى
الشيخ رائد صلاح
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، الشيخ رائد صلاح، اليوم السبت، إلى تشكيل هيئة تنسيقية تجمع كل المؤسسات الداعمة لحرية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك سعيا لتكامل جهودها.

جاء ذلك في كلمة للشيخ صلاح بثها "المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس" متحدثاً حول مستقبل المسجد الأقصى، حسب ما نقل موقع (حرية نيوز).

وقال صلاح: إن ادعاءات الاحتلال بأن هناك هيكلاً أولاً أو هيكلاً ثانياً تحت المسجد الأقصى المبارك، يضحك على نفسه ويخادعها، ويحاول تحريف وتغيير التاريخ، بل ويحاول تحريف بداية التاريخ الإنساني بأكمله.

وأضاف: أنه منذ بدايات التاريخ الإنساني لنبي الله آدم بدأ المسجد الأقصى، فهو الأساس والأصل.

وتابع: "نحن جميعًا مطالبون بالمحافظة على هذه القواعد، حتى نحافظ على المسجد الأقصى المبارك، وبذلك نحافظ على هذا الامتداد التاريخي والحضاري والإنساني العالمي للمسجد".

ونوه شيخ الأقصى إلى أن أولى القبلتين وجد كمكان للعبادة وكمنطلق ضم أول نبوّة على وجه الأرض، وهي نبوة نبي الله آدم عليه السلام.

وقال: إن الأنبياء من بعد نبي الله آدم توارثوا مهمة رعاية المسجد الأقصى والعبادة فيه والحفاظ على قدسيته كما كان في بدايات تاريخه الأول.

وأضاف أن "المسجد الأقصى هو ميراث نبوي توارثه الأنبياء من نبيٍ إلى نبي، كما توارث الأنبياء مهمةَ تبليغ البشرية عقيدة التوحيد والاحتكام إلى شريعة الله".

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