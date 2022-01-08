اندلاع مواجهات بين المواطنين والاحتلال عقب اقتحامها شمال غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عابود شمال غرب رام الله.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين العزّل الذين تصدوا للاقتحام برشق الحجارة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، في الوقت الذي أغلق فيه مستوطنون المدخل الوحيد المفتوح للقرية.وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا أمام المدخل الوحيد المفتوح للقرية، بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء اليوم.وتشهد قرية دير نظام اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضيها.وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الشمالي والجنوبي للقرية بالبوابات الحديدية، فيما تنصب حاجزا عسكريا دائمًا على مدخلها الثالث، حيث تعيق حركة المواطنين وتنكّل بهم.