طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين





وقالت الهيئة إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة السادسة، صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (10 يناير).