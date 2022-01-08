قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة وتغلق مدخلها الرئيسي

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيسي عقب اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأضاف أن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على طريق جنين نابلس بالقرب من مدخل برقة.يذكر أن قرية برقة والبلدات المجاورة لها تشهد اقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين منذ السادس عشر من كانون الأول الماضي.