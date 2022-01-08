شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة وتغلق مدخلها الرئيسي

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة وتغلق مدخلها الرئيسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيسي عقب اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على طريق جنين نابلس بالقرب من مدخل برقة.

يذكر أن قرية برقة والبلدات المجاورة لها تشهد اقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين منذ السادس عشر من كانون الأول الماضي.

أخبار ذات صلة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

فيديو:بعد 900 يوم من الاعتقال لدى مصر.. نجل الدكتور نبيل شعث يصل إلى باريس

فيديو:بعد 900 يوم من الاعتقال لدى مصر.. نجل الدكتور نبيل شعث يصل إلى باريس

&#34;الديمقراطية&#34; تعزي مصر في ضحايا حادث التصادم بجنوب سيناء

"الديمقراطية" تعزي مصر في ضحايا حادث التصادم بجنوب سيناء

سلام الزواوي تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرة لدولة فلسطين لدى إيران

سلام الزواوي تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرة لدولة فلسطين لدى إيران

سلطات الاحتلال تعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

سلطات الاحتلال تعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

عدة إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

عدة إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة وتغلق مدخلها الرئيسي

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة وتغلق مدخلها الرئيسي

سلطات الاحتلال تعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

سلطات الاحتلال تعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

عدة إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

عدة إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

الاحتلال يغلق طرقاً ترابية في سبسطية

الاحتلال يغلق طرقاً ترابية في سبسطية

نابلس: الاحتلال يغلق طرقاً ترابية في سبسطية

نابلس: الاحتلال يغلق طرقاً ترابية في سبسطية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويفتش مركبات في الرام

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويفتش مركبات في الرام

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة ووضعه خطير جداً

"هيئة الأسرى": الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة ووضعه خطير جداً

منوعات

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

صاحب أغنية(الغزالة رايقة) يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

إلهام شاهين تحسم الجدل حول صلاتها بدون حجاب.. وتشتم المصور

إلهام شاهين تحسم الجدل حول صلاتها بدون حجاب.. وتشتم المصور

بعد فسخه لعقد عمل.. إلزام محمد إمام بدفع مبلغ خيالي لمنتج فيلم(إبراهيم الرفاعي)

بعد فسخه لعقد عمل.. إلزام محمد إمام بدفع مبلغ خيالي لمنتج فيلم(إبراهيم الرفاعي)

شاهد: ريم مصطفى وحسن الرداد يرقصان على إحدى الأغاني بشكل هستيري

شاهد: ريم مصطفى وحسن الرداد يرقصان على إحدى الأغاني بشكل هستيري

بطريقة رومانسية.. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

بطريقة رومانسية.. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

تصريحات جريئة لنيكول سابا عن إجراءها لعمليات تجميلية.. وماذا قالت عن مايا دياب؟

تصريحات جريئة لنيكول سابا عن إجراءها لعمليات تجميلية.. وماذا قالت عن مايا دياب؟

أصالة على درّاجة نارية برفقة زوجها &#34;معه كل شيء أحلى&#34;

أصالة على درّاجة نارية برفقة زوجها "معه كل شيء أحلى"

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.. أحمد الفيشاوي يقبّل والدته سمية الألفي

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.. أحمد الفيشاوي يقبّل والدته سمية الألفي

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

عربي

تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة

ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة

مصر: إطلاق سراح رامي شعث مقابل تنازله عن جنسيته وترحيله إلى فرنسا

مصر: إطلاق سراح رامي شعث مقابل تنازله عن جنسيته وترحيله إلى فرنسا

رئيس البعثة الأممية بالسودان يعلن رسمياً إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة

رئيس البعثة الأممية بالسودان يعلن رسمياً إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة