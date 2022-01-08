فيديو:بعد 900 يوم من الاعتقال لدى مصر.. نجل الدكتور نبيل شعث يصل إلى باريس

يأتي ذلك بعد عامين ونصف من الحبس لدى السلطات المصرية، وذلك بعد أن "أُجبر" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته.وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث "مساء السادس من يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال " وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان"، إلى أن وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر السبت.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر (تويتر) أنه يشارك زوجة شعث "ارتياحها"، وحيّا "قرار السلطات المصرية"، شاكرا "كلّ الذين أدوا دورًا إيجابيًّا في هذه النهاية السعيدة"، وفق ما نقل موقع قناة (الجزيرة).