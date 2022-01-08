مدير عام الصحة الإسرائيلية: الواقع الوبائي الحالي يقودنا لمناعة القطيع





وأضاف: أنه من الصعب منع تفشي الفيروس وعليه فان إجراءات الحجر والفحوصات أصبحت أقل نجاعة.





وأكد أن إعطاء التطعيم يبقى أفضل وسيلة لأن أعراض المرض بعيدة المدى لا تزال غامضة.





وفي سياق حديث إذاعي، توقع اش، أن تبلغ الموجة الحالية ذروتها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جانبها حذرت الدكتورة خزيمة خمايسي، الخبيرة في الأمراض الوبائية والمعدية، من الموجة الجديدة التي تسجل أرقاما قياسية في نسب العدوى، قائلة إن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة.





وأوضحت خمايسي، أن الأبحاث الحديثة والأولية تفيد بان التطعيم يحمي الأطفال من الأعراض الخطيرة التي تعقب الإصابة بفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، إن الواقع الوبائي الحالي "يقودنا إلى مناعة القطيع"، والتي هي عبارة عن الدمج بين التطعيم وانتقال العدوى.