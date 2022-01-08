شؤون فلسطينية

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس
الأسير محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
وجه والد الأسير محمد الحلبي، اليوم السبت، مناشدة للرئيس محمود عباس، من أجل التدخل لإنقاذ حياة ابنه، المعتقل في سجون الاحتلال منذ خمس سنوات.

 وقال في مناشدته، بأن ابنه محمد عُرض على المحكمة 167 مرة في أطول محاكمة في التاريخ، وعُذب بجميع صنوف العذاب لإجباره على الاعتراف على أشياء لم يفعلها، وهو يرفض، مما أفقده 50% من قدرته على السمع.

وفيما يلي نص المناشدة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:

مناشدة 

لسيادة الرئيس / محمود عباس  ( ابو مازن ) حفظه الله ومنعه بالصحة والعافية 

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

رئيس دولة فلسطين 

تحية الوطن والكرامة :

شكرا سيادة الرئيس لكل جهودك لحماية أبناء شعبك الذين انت سندهم بعد الله ومعك كل المخلصين من القيادة الفلسطينية  

سيادة الرئيس /

انا والد الأسير المهندس/ محمد خليل الحلبي  اتمنى لسيادتكم موفور الصحة والعافية  اناشد سيادتكم  : 

ابني معتقل منذ خمس سنوات  ونصف في سجن ريمون  الصحراوي  عرض على المحكمة 167 مرة في اطول محاكمة في التاريخ  عذب بجميع صنوف العذاب لاجباره على الاعتراف على اشياء لم يفعلها  وهو برفض  مما افقده 50% من قدرته  على السمع  بعد هذه المدة اليوم5/ 1 /2022  يطلبون من المحامي شطب 30% من دفاعه عن ابني وهذ لم يحصل في تاريخ اي قضاء' المحامي اسمه  ماهر حنا 

رقمه  0506657225

سيادة الرئيس / هذا ابنك وله خمسة من الأبناء وهو يتعرض الى ظلم وافتراء وتزييف و اتهامات باطلة  كان يعمل مديرا لمؤسسة الرؤيا العالمية  world vision    وهي مؤسسة انسانية 

أعانك الله سيادة الرئيس وحفظك من كل شر  

لعمل ما تراه مناسبا 


والد الأسير 

خليل محمد الحلبي 

مختار  العائلة  ... مدينة المجدل 

0599609406

قطاع غزة

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