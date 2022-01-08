والد الأسير محمد الحلبي يوجه مناشدة للرئيس عباس

وجه والد الأسير محمد الحلبي، اليوم السبت، مناشدة للرئيس محمود عباس، من أجل التدخل لإنقاذ حياة ابنه، المعتقل في سجون الاحتلال منذ خمس سنوات.





وقال في مناشدته، بأن ابنه محمد عُرض على المحكمة 167 مرة في أطول محاكمة في التاريخ، وعُذب بجميع صنوف العذاب لإجباره على الاعتراف على أشياء لم يفعلها، وهو يرفض، مما أفقده 50% من قدرته على السمع.





وفيما يلي نص المناشدة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:





مناشدة





لسيادة الرئيس / محمود عباس ( ابو مازن ) حفظه الله ومنعه بالصحة والعافية





رئيس منظمة التحرير الفلسطينية





رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية





رئيس دولة فلسطين





تحية الوطن والكرامة :





شكرا سيادة الرئيس لكل جهودك لحماية أبناء شعبك الذين انت سندهم بعد الله ومعك كل المخلصين من القيادة الفلسطينية





سيادة الرئيس /





انا والد الأسير المهندس/ محمد خليل الحلبي اتمنى لسيادتكم موفور الصحة والعافية اناشد سيادتكم :





ابني معتقل منذ خمس سنوات ونصف في سجن ريمون الصحراوي عرض على المحكمة 167 مرة في اطول محاكمة في التاريخ عذب بجميع صنوف العذاب لاجباره على الاعتراف على اشياء لم يفعلها وهو برفض مما افقده 50% من قدرته على السمع بعد هذه المدة اليوم5/ 1 /2022 يطلبون من المحامي شطب 30% من دفاعه عن ابني وهذ لم يحصل في تاريخ اي قضاء' المحامي اسمه ماهر حنا





رقمه 0506657225





سيادة الرئيس / هذا ابنك وله خمسة من الأبناء وهو يتعرض الى ظلم وافتراء وتزييف و اتهامات باطلة كان يعمل مديرا لمؤسسة الرؤيا العالمية world vision وهي مؤسسة انسانية





أعانك الله سيادة الرئيس وحفظك من كل شر





لعمل ما تراه مناسبا









والد الأسير





خليل محمد الحلبي





مختار العائلة ... مدينة المجدل





0599609406





قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن