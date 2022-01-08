دولي

بالأسبوع الأول من 2022.. مليونا إصابة يومية بفيروس (كورونا) في العالم

بالأسبوع الأول من 2022.. مليونا إصابة يومية بفيروس (كورونا) في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بفيروس (كورونا) في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022، بين الأول من كانون الثاني/يناير، والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام بحسب تعداد وكالة (فرانس برس).

وبلغ معدل الإصابات 2.106.118 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية، بعدما تم تخطي سقف مليون إصابة يومياً في الأسبوع من 23 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحور (أوميكرون) في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وسجّلت أوروبا، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7.211.290 حالة خلال سبعة أيام، بزيادة 47% مقارنة مع الأسبوع الفائت.

وسجّلت كلّ من الولايات المتحدة وكندا 49% و33% من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4.808.098 إصابة، وبزيادة نسبتها 76% ، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وينتشر (كورونا) بسرعة كبيرة في جميع القارات، إذ سجّلت أستراليا 369.313 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 224%، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 1.126.862 إصابة بزيادة 148% ، وفي الشرق الأوسط 209.021 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 116%، وفي آسيا 714.017 إصابة بزيادة 145%.

 وتسجل إفريقيا وحدها حالياً أرقاماً متوازنة بلغت 304.224 إصابة خلال سبعة أيام.

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6.237 وفاة يومياً في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، أي منذ نحو 15 شهراً.

وتم تسجيل 8.049 وفاة يومياً بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر 2021، أي قبل رصد "أوميكرون" مباشرةً.

ترتكز هذه الأرقام على الحصيلة التي تعلنها يومياً السلطات الصحية في كل بلد.

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