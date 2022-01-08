إسرائيل: توقعات بإصابة 50 ألف شخص بـ (أوميكرون) يوميًا بغضون أسبوع





وبحسب السيناريو الذي اعد بمشاركة مكاتب حكومية تقدم خدمات للجمهور فان الحديث يدور عن مليون محجور.



رام الله - دنيا الوطنتشير تقديرات وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى إصابة 50 ألف شخص بالمتحور (أوميكرون) يومياً في إسرائيل، في غضون أسبوع، و100 ألف بعد أسبوعين.وتنظر الدوائر الحكومية في إمكانية التوصية على تقصير مدة الحجر للمستخدمين الحيويين جدا، مثلما هو متبع في ولاية نيويورك الامريكية، وعدد من الدول وذلك للحيلولة دون تراجع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.وتتوقع سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الجيش، بأن يخضع للحجر خلال ذروة الجائحة حوالي 30 % من المستخدمين الحيويين في المرافق الاقتصادية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).