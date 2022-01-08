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تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

تميم بن حمد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
اتصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت،  هاتفياً بالرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، حول تطورات الأوضاع في كازاخستان.

وناقش الرئيس توكايف أمير قطر على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان، وفق (قنا).

بدوره، أعرب أمير قطر عن ثقته بقدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد.

كما تناول خلال الاتصال الهاتقي استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

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