شؤون فلسطينية

دويكات: سنتابع أي سلوك مخالف ترتكبه أفراد قوى الأمن وسنحاسب المخالفين

دويكات: سنتابع أي سلوك مخالف ترتكبه أفراد قوى الأمن وسنحاسب المخالفين
اللواء طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد طلال دويكات، المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن المؤسسة الأمنية تتابع في إطار لجنة تحقيق تم تشكيلها، أي سلوك يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن الفلسطيني خارج إطار القانون.

وقال دويكات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم السبت، تعقيباً على الأحداث التي شهدتها محافظة جنين يوم أمس، "سنحاسب المخالفين تطبيقا للعدالة، وإنفاذا للقانون، وحفاظاً على سلامة مواطنينا وسلمنا الأهلي".

ورفض دويكات "ردود الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض مطلقي النار على قوى الأمن الفلسطيني، حيث أبدت الأخيرة حرصاً على عدم إيقاع ضحايا من أبناء شعبنا"، معتبراً أن "مثل هذه الأفعال والتصرفات لا تخدم إلا ما يخطط له أعداء شعبنا".

وشدد على أن "محافظة جنين بكل مكوناتها الأمنية والتنظيمية والشعبية تقف صفاً واحداً في مواجهة ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي للمساس بشعبنا، ومشروعنا الوطني الفلسطيني".

في السياق، ثمن دويكات دور محافظ جنين أكرم الرجوب الذي أعطى تعليمات فورية بالإفراج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي "إكراما له، ولتاريخه النضالي".

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