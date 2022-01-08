بايدن يعين قائداً جديداً للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط



فيما وتشرف (سنتكوم) على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.



وحول الجنرال كوريلا، فإنه يتولى حاليًّا قيادة الفيلق 18 المحمول جوًّا، كما ويضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.



وتخرّج كوريلا في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل عام 2005.



وتولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة المعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال بإقليم نورماندي عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.





رام الله - دنيا الوطنعيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا ، قائد إحدى الوحدات التي تملك كبرى الخبرات القتالية في الجيش، وذلك لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق وزارة الدفاع (البنتاغون).وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، خلفاً للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي، وفق (الجزيرة نت).