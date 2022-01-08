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ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة

ترتيب الأردن بين الدول العربية المتحولة للطاقة المتجددة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد الطعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، اليوم السبت، على أن الأردن من أوائل الدول العربية في التحول الطاقي من خلال مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تفوق 20%.

وقال الطعاني خلال محاضرة ألقاها أخيراً في كلية القيادة والأركان الملكية عن مستقبل الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر في الدول العربية: "إن موقع الأردن الجغرافي يعتبر محفزا اقتصاديا لمستقبله في التحول الطاقي على مستوى منطقة الشرق الاوسط والربط الكهربائي مع كل الدول العربية، والعمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء من أجل إنشاء المدن الذكية والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية".

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، أوضح الطعاني، أن العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن، خطت خطوات عملية من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بالعام 2050، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمارات العربية بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حوالي تريليون دولار بحلول العام 2040.

وأضاف: "الاستثمار في هذا القطاع يوفر فرص عمل خضراء للشباب العرب"، مؤكداً أن الأردن يزخر بالكفاءات الفنية المدربة والشركات المؤهلة لرفد الاقتصاد الأخضر في الأردن والوطن العربي.

وأشار إلى أن سعي الهيئة إلى تحقيق رسالتها السامية والنبيلة لخدمة المجتمعات العربية والحكومات العربية لتحقيق السيادة الطاقية والاكتفاء الذاتي من خلال التحول الطاقي والتنمية المستدامة في الدول العربية.

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