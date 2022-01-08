مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم جنوب سيناء

رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، عن التضامن مع الشعب المصري الشقيق نُشاطره حزنه على ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق "السويس - طور سيناء، مقدمين خالص التعازي لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعبًا.وأضاف "نسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".الجدير ذكره أن وزارة الصحة المصرية أعلنت صباح اليوم أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.