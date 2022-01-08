ألمانيا تسجل قفزة كبيرة بعدد إصابات (كورونا)



وبحسب بيانات معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، فإن الارتفاع بعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ حوالي سبعة ملايين ونصف بعد رصد حوالي 56 ألف إصابة جديدة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 113 ألفاً و900.



وقال كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني: "إن فرض التطعيم ضروري رغم أن مخاطر الإصابة بمسارات خطيرة لـ(كورونا) عبر المتحور (أوميكرون) أقل، لافتاً إلى أن " الاعتقاد بأن (أوميكرون) هو نهاية الجائحة هو اعتقاد ساذج".



رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة الألمانية، اليوم السبت، قفزة كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)، حيث سجلت حوالي 56 ألف إصابة جديدة و268 وفاة خلال يوم، مقابل 26 ألف إصابة و184 وفاة الأسبوع الماضي.