مصرع 16 شخصاً بانفجار في مطعم بالصين





وقالت السلطات الصينية في بيان لها: "إن 26 شخصاً نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل أمس الجمعة توفي منهم 16"، لافتةً إلى أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.



بدورها، قالت الوزارة الطوارئ: "إن لجنة سلامة العمل التابعة لمجلس الدولة الصيني (رئاسة الوزراء) ستُشرف على التحقيق في الانفجار الذي وقع في النبتى أمس".





وكانت السلطات المحلية، أعلنت أمس الجمعة عن أن أكثر من عشرين شخصاً علقوا في مبنى يضم مطعماً في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد، بعد تعرضه لانفجار يعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز.





رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصاً على الأقل، اليوم السبت، مصرعهم، إثر انفجار في مبنى يضم مطعماً في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.