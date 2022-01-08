(فتح) تصدر تقرير اكاديمية فتح الفكرية للعام 2021

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، تقريرها السنوي المتعلق بأداء أكاديمية فتح الفكرية، وعمل الدراسات والتدريب ضمن لجنة التعبئة الفكرية في مفوضية الاعلام التي يرأسها بكر أبوبكر وثلة متميزة من الكوادر.وقالت (فتح) في تقريرها: "في إطار نشر الفكرة الصلبة والرسالة الفتحوية الوطنية بالتحرير والعودة التي كانت ومازالت تشكل حقيقة الرواية والتاريخ والقضية والسبيل الموصل للانتصار في فلسطين، نتواصل في لجنة التعبئة الفكرية في فتح، وفي أكاديمية فتح الفكرية ونجتهد بالامكانيات البشرية العقلية الضخمة، وبالجهود الميدانية المبذولة من عديد الكوادر المناضلين والمناضلات الحركيين المتطوعين معنا، رغم ضعف الدعم المادي والمعنوي القيادي".وأضافت "المؤمنون بالرسالة والجذرية والديمومة للعمل هم العاملون على بث الوعي الفكري والثقافي الحركي والحضاري وهم القادرون على اجتراح أفضل الأساليب لتوصيل الرسالة رغم حجم العقبات التي يقف دومًا الاحتلال في فلسطين على رأسها، مضافا لها العقبات المالية، بالإضافة لعدد من العقبات التنظيمية التي تضعف من حجم التبني والانتشار للفكرة والممارسة".فيما يلي تقرير نشاطات وجهود العمل للجنة، والأكاديمية خلال عام 2021م. ووفقا للبنود التالية:· رحابة الفكر التعبوي في فتح، الممارسة والوسيلة·المنهج التثقيفي التدريبي الحركي· مواد تدريبية ودراسات ومواد حركية أخرى للدورات والورشات والمعسكرات الحركية.· سجل التقرير السنوي للعام 2021، أكاديمية فتح الفكرية، أكاديمية الشهيد عثمان أبو غربية، مع لجنة التعبئة الفكرية والتدريب·الكتب والدراسات والملفات (من العام 2017-2021)·معرض صوروتابعت: "نامل أن يكون تقريرنا هذا، وما سبقه من تقارير دورية وسنوية ناقوس خطر لضرورة إفراد اهتمام ودعم أكبر للسياق الفكري والتربوي التنظيمي، والثقافي والإعلامي، لا سيما وإننا أمام تحدي كبير اليوم يتمثل بصراع الرواية التي يسعون جاهدين لسلبنا إياها".وفي استعراض لأبرز الدورات/والورشات نلخص منها التالي:·دورات جاهزون للفوز لأن فتح بوابة فلسطين(واقترنت بالاستعداد للانتخابات)·دورة الشخصية الحركية الواعية والمناضلة·دورة الاتصالات في المؤسسة وتطوير العلاقات·دورة الاتصالات وفن الجذب والاستقطاب·دورة زهرة العمل: كيف نحقق الانجاز·دورة /ورشة الخطاب الحركي الوطني طريقنا للنصر·مؤتمر حركة فتح الفكر السياسي والاجتماعي