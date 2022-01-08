الرئيس عباس يشارك غداً بافتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنأعلن دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل مدينة شرم الشيخ غداً الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.وأوضح السفير اللوح، أن الرئيس سيعقد جلسة خاصة مع نظيره المصري، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة جمهورية مصر العربية، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.