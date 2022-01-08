الأمم المتحدة تستنكر قتل صحفيين حرقاً في هاييتي



بدوره، قال ستيفان دوجاريتس، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إن الكلمات تعجز عن التعليق على هذا الحادث، ندين بوضوح حادث القتل المروع الذي تعرض له هذان الصحفيان"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.



ودعا دوجاريتس السلطات في هايتي إلى القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة.



وكان الصحافيان قد تعرضاً لإطلاق نار من أحد أعضاء عصابة "إجرامية" في عاصمة هاييتي، بعد إجراءهما مقابلة صحفية مع زعيم عصابة "إجرامية"، وتم إشعال النيران بهما وهما على قيد الحياة، بينما تمكن صحفي ثالث من الهرب من موقع الحادث.



الجدير ذكره، أن هايتي تعاني من عنف العصابات، ومن أزمة سياسية تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس تموز الماضي.









رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمم المتحدة بشدة، اليوم السبت، مقتل اثنين من الصحفيين حرقاً على يد جماعة في هاييتي.