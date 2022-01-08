(كشفان جديدان): آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (9 يناير)
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفان جديدان لآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 9 كانون الثاني/ يناير.
وقال الهيئة العامة للمعابر والحدود: "أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة والمتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5)، إضافة لكشف الجديد رقم (2022/2)".
ونوهت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إجراء فحص (كورونا) للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.
وبينت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:
- الإثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).
- الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).
- الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).
- الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).
وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.
الكشف الجديد رقم (2022/2)
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