(كشفان جديدان): آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (9 يناير)

ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5)، إضافة ل

كشف الجديد رقم (2022/2)".



- الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).



- الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).



وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.



الكشف الجديد رقم (2022/2)



- الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).- الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفان جديدان لآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 9 كانون الثاني/ يناير.وقال الهيئة العامة للمعابر والحدود: "أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة والمتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1)،ونوهت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إجراء فحص (كورونا) للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.وبينت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:- الإثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).- الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).