شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل خمس حالات وفاة، و 156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و235 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: ثلاث حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في الخليل.

وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، ضواحي القدس 5، الخليل 8، بيت لحم 19، سلفيت 3، رام الله والبيرة 33، طولكرم 10، نابلس 20، جنين 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 42".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، ضواحي القدس 0، الخليل 19، بيت لحم 24، سلفيت 0، رام الله والبيرة 53، طولكرم 9، نابلس 8، جنين 9، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 110".

وبيّنت الكيلة نسبة التعافي من فيروس (كورونا )في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 107 مرضى، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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