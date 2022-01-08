الخارجية الأردنية تدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة



وقال هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن: "هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".



وشدد أبو الفول على أنّ "سياسةَ الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ لا شرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.