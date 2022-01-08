مصر: إطلاق سراح رامي شعث مقابل تنازله عن جنسيته وترحيله إلى فرنسا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أسرة الناشط الفلسطيني، رامي شعث، أن السلطات المصرية أفرجت بالفعل عن نجلها، وقامت بترحليه إلى باريس، مشيرة إلى أنه تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج.ونشرت أسرة الناشط بيانا عبر حسابها بموقع (فيسبوك) اليوم السبت، أكدت من خلاله إطلاق سراحه من قبل السلطات المصرية.ورامي شعث هو نجل القيادي في حركة فتح، نبيل شعث، ويبلغ من العمر 50 عاما، وأحد مؤسسي حزب الدستور وحركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS والتي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل.وواجه رامي شعث اتهامات في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.